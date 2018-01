Prêmios para aumentar captação em poupança Para tentar captar o dinheiro extra que chega ao bolso do trabalhador no período que vai de novembro a janeiro - 13.º salário, renda de serviços temporários, comissão de vendedores etc. -, os bancos estão oferecendo prêmios que serão distribuídos por meio de sorteios. O objetivo das instituições é incentivar o investidor a deixar o dinheiro aplicado na caderneta de poupança. Exemplo disso é a Caixa Econômica Federal, que lançou a primeira campanha, com duração de um ano, em novembro do ano passado e, durante os últimos 12 meses, manteve a captação líquida (depósitos menos saques) positiva, aumentando o saldo da carteira de R$ 29,5 bilhões para R$ 34,6 bilhões. A campanha da Caixa deste ano promete premiar cerca de 8 mil poupadores, com mais de R$ 10 milhões, de dezembro a janeiro. O Unibanco também lança sua campanha de premiação pelo segundo ano seguido, uma promoção que começou em agosto e vai até fevereiro. Até lá, serão sorteados seis automóveis e uma casa no valor de R$ 100 mil. Já a promoção do Banespa vai até março. Serão sorteados mais de R$ 2 milhões em barras de ouro (certificados) pelo banco. A campanha do BCN é permanente. É preciso acumular pontos para concorrer a prêmios em dinheiro. Nesse caso, porém, outras aplicações, como fundos de investimento, também acumulam pontos (ver tabela abaixo). A caderneta de poupança não oferece o melhor rendimento, mas ainda conta com a preferência de muitos investidores. São investimentos que têm a garantia de recebimento do saldo de até R$ 20 mil por caderneta de poupança ou CPF em casos de falência da instituição bancária. Em relação ao rendimento, os fundos DI têm ganho superior ao da caderneta de poupança apesar dos descontos maiores que incidem sobre os fundos (veja mais informações no link abaixo). Promoções Banespa A promoção vai de outubro a março. A cada R$ 100 aplicados, o investidor ganha um cupom para participar do sorteio pela loteria federal. Vale o saldo apurado no último dia do mês para o aplicador concorrer ao prêmio do mês seguinte. Serão sorteados cinco prêmios por mês no valor de R$ 50 mil em barras de ouro (certificados), de novembro a fevereiro. Em março, o valor será de R$ 1 milhão. BCN Aplicação de R$ 225 vale um ponto. Quem tem de 15 a 60 pontos concorre a R$ 7,5 mil pela loteria federal e a R$ 15 mil pela mega sena; de 61 a 150 pontos, de R$ 15 mil e R$ 20 mil; de 151 a 250 pontos, de R$ 20 mil e R$ 30 mil; acima de 250 pontos, de R$ 30 mil e R$ 60 mil. Caixa Os sorteios serão em dezembro e janeiro. Para participar, vale o saldo do mês anterior. Concorre, pela loteria federal, quem tem saldo médio mensal de, no mínimo, R$ 100, que vale um cupom. Serão cerca de 4 mil de R$ 1 mil, 50 de R$ 10 mil e 1 de R$ 1 milhão em cada um dos meses. Unibanco A premiação vai de agosto a fevereiro. Participam do sorteio pela loteria federal os titulares de caderneta que a cada período de apuração mensal apresentem saldo com acréscimos de, no mínimo, R$ 72 em depósitos ou rendimentos. Serão sorteados seis automóveis até janeiro. Em fevereiro, o prêmio será ou uma casa no valor de R$ 100 mil ou o mesmo valor em títulos públicos federais.