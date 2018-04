Preocupação na Espanha com crise brasileira A crise brasileira continua gerando grande preocupação na Espanha, cujas empresas e bancos destinaram mais de 50 bilhões em investimentos diretos no Brasil ao longo dos últimos dez anos. Um termômetro dessa apreensão pode ser uma pesquisa que o jornal ?Cinco Dias? está realizando na sua edição na Internet. Os leitores do diário financeiro são questionados sobre como a crise no Brasil afetará o Banco Santander Central Hispano (BSCH). A grande maioria das 413 pessoas que já participaram do levantamento, 73%, escolheu até o momento pela opção ´muito´, ou seja, o impacto da volatilidade brasileira sobre o banco espanhol deverá ser grande. Os que acreditam que o impacto será pequeno representam 17% dos votantes e apenas 8% apostam em nenhum efeito negativo. Ao longo das últimas semanas, os espanhóis vêm sentindo os efeitos da turbulência brasileira. As ações de grupos espanhóis com forte exposição no Brasil, como Telefónica, Endesa, BSCH e BBVA, vêm sendo pressionadas pela desvalorização do real e as incertezas com a sucessão presidencial. A expectativa dos analistas é que os resultados desses grupos sejam afetados com a desvalorização do real.