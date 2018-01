Prepare-se para juros mais altos Com as turbulências nas bolsas internacionais, a alta dos juros nos Estados Unidos e a crise na Argentina, o custo de captação do dinheiro para as financeiras já está mais caro. Este aumento do custo pode ser repassado para as taxas de juros nas operações de crédito e empréstimo pessoal. Em algumas linhas, como a de cheque especial, a alta já foi sentida em abril, segundo dados do Banco Central. Taxas maiores O diretor de Operações do Banco Panamericano, Wilson Roberto de Aro. alerta que, se continuar a tendência de alta dos juros, pode haver repasse para o consumidor. O Panamericano cobra hoje encargos médios de 3% ao mês para veículos e de 6% no crédito ao consumidor. A perspectiva de alta é confirmada por Vetore, do Banco Cacique. Segundo ele, a instituição está avaliando a possibilidade de aumentar a partir da semana que vem entre 0,2 e 0,3 ponto porcentual os juros do consumidor, que hoje oscila entre 6% e 6,5% ao mês. A intenção seria compensar a elevação do custo de captação. A tendência é de alta mesmo que o governo opte por manter os juros básicos. Leasing mais caro A alta das taxas já se concretizou no segmento de leasing. De acordo com o presidente da Associação Nacional das Empresasde Leasing (Abel) e diretor de Finanças do Banco Sudameris, Rafael Cardoso, há bancos de montadoras que aumentaram de 1,99% para 2,15% ao mês a taxa das operações de leasing de veículos, e a expectativa é de uma eventual elevação. Uma voz na contramão Essa análise não é compartilhada por Henrique Pereira Gomes, presidente da Acrefi, associação que reúne as financeiras. Segundo ele, quem aumentar os juros vai perder mercado. Na sua opinião, não há uma tendência de alta dos encargos. Ele acredita que há possibilidade de continuar reduzindo os juros porque financeiras e governo estão empenhados em cortar custos da operação, mesmo que os juros básicos fiquem estáveis ou aumentem. O tempo dirá quem tem razão.