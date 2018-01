Presa quadrilha que clonava cartões de banco no ABC Uma quadrilha que clonava cartões bancários foi presa em flagrante em São Caetano do Sul, Grande São Paulo, por volta das 15 horas desta quarta-feira, informou a Polícia Militar do ABC. Os integrantes da quadrilha tentavam sacar dinheiro de uma conta que estaria bloqueada em uma agência do banco HSBC quando foram flagrados pela polícia. De acordo com informações do Bom Dia SP, da TV Globo, eles contaram quem eram os outros envolvidos. Ao todo, dez pessoas foram presas. A polícia ainda não fez as contas de quantos cartões clonados estavam em poder da quadrilha. O caso foi registrado no 1º Distrito Policial de São Caetano do Sul.