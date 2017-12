Presente das crianças custa em torno de R$ 37 Grande parte dos consumidores pretende presentear as crianças no próximo domingo. Uma pesquisa da Federação do Comércio do Estado de São Paulo (Fecomercio SP) com 900 pessoas da região metropolitana de São Paulo revelou que esta é a intenção de 59,4% dos entrevistados. O valor médio do presente será de R$ 37,64, acima do verificado no Dia das Mães (R$ 34,22) e no Dia dos Pais (R$ 36,76). Só não superou o do Dia dos Namorados, quando o desembolso atingiu R$ 39,7. Os presentes preferidos por 32,3% dos entrevistados são relógios e óculos. Os CDs de jogos também disputam a preferência (17,7%) dos consumidores. Já os brinquedos em geral são a escolha de 10,8% dos entrevistados. Na tentativa de fugir dos altos preços, de acordo com avaliação da Fecomercio, 42% dos consumidores vão comprar em lojas de ruas, contra 35,3% que pretendem recorrer a shoppings. Na semana que antecedeu a data, porém, segundo a pesquisa, tanto nas lojas de rua quanto nos shoppings, o resultado decepcionou 69,3% dos empresários do comércio. Outra pesquisa feita pela entidade, com 100 donos de lojas da região metropolitana de São Paulo, mostrou que as vendas, de sábado passado até hoje, caíram 5,7% na comparação com o mesmo período de 2002. Nos segmentos de brinquedos, eletroeletrônicos e CDs (duráveis), o recuo foi de 6,8%. Os consumidores podem ter preferido calçados e vestuário, pois a queda foi menor, de 4,16%. Na semana que antecedeu a data, o cartão de crédito foi usado pela maioria dos consumidores (69,3%). O pagamento à vista foi realizado em 15,8% das vendas. No período, o cheque pré-datado mostrou-se a escolha em 7,9% das transações.