Presente de Páscoa terá gasto médio de R$ 13,29 em SP O valor médio que os consumidores da região metropolitana de São Paulo estão dispostos a gastar nesta Páscoa é de R$ 13,29 por presente. As pessoas pertencentes à faixa de renda superior ? acima de 20 salários mínimos ? podem empregar até R$ 19,21, enquanto os que ganham até 5 mínimos, pretendem gastar perto de R$ 11. De acordo com uma pesquisa realizada pela Federação do Comércio do Estado de São Paulo (Fecomercio-SP) com 900 consumidores no dia 4 de abril, a maioria dos entrevistados, 23,42%, planejam gastar entre R$ 5 e R$ 10. O presente escolhido pela maior parte (36,23%) são ovos de 250g a 500g, sendo que 29,43% vão comprar chocolates que pesem menos que 250g. Doze por cento dos consumidores optarão por caixa de bombons e 6% pela colomba pascal. A pesquisa revelou que cerca de um quarto dos entrevistados (25,92%) não pretendem comprar presentes. Entre os que pretendem, 48,73% estão dispostos a reduzir o gasto este ano em relação ao ano passado e 47,78% pretendem reduzir o número de pessoas presenteadas. Boa parte dos entrevistados (40,82%) quer comprar o mesmo que em 2002. Apenas 10,44% afirmam que vão consumir mais este ano. Apesar disso, a marca, e não o preço, tem sido a principal preocupação de 46,99% dos entrevistados. O preço é preponderante para 38,61% das pessoas ? porcentual que sobe para 54,74% na faixa de renda mais baixa. A Fecomercio apurou também com 200 comerciantes da região metropolitana de São Paulo que as vendas este ano caíram 7,8% até agora em relação ao ano passado. O levantamento foi feito entre 11 e 13 de abril. O movimento do final de semana, o último antes da Páscoa, decepcionou os lojistas: 67,5% afirmaram que as vendas não estão correspondendo às expectativas. Para 44,4% dos entrevistados, o movimento está igual ao da Páscoa de 2002.