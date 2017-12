Presentes inusitados para o Dia dos Namorados Quem pretende comprar o presente do Dia dos Namorados pela Internet, pode encontrar, além de presentes convencionais, como livros, CDs, roupas, jóias, eletrodomésticos e eletrônicos, presentes inusitados e que podem apimentar um pouco mais o relacionamento. Para os mais ousados, os endereços certos. O site Doces Vinganças (www.docesvingancas.com.br) é a vitrine ideal para presentes pouco comuns. Ali, o consumidor descobre itens que dificilmente encontraria nas lojas convencionais. São presentes de reconciliação, pedidos de namoro e até vingança, para os casais que estão brigados. Para os namorados que estão em fase de conquista, a loja indica, por exemplo, um mapa-múndi com a frase: "Você representa para mim o céu, o mar, a terra e tudo em fim..." por R$ 33,40. Ou um relógio do tempo, que custa R$ 71,95, com a frase "Não deixe para amanhã o que podemos fazer hoje". Essas são algumas sugestões, mas a proprietária da loja, Kiki Sudário, diz que o Doces Vinganças tem em média 300 itens do gênero. Segundo ela, 80% do seu público é feminino. Os presentes mais vendidos são casinha de sapé, pé de coqueiro, tijolo e ambulância. Todos os produtos vêm com uma mensagem explicando o significado do presente. Serenata Outro presente inusitado que os namorados podem encontrar na Internet é a serenata virtual. No www.trovadoresurbanos.com.br, o internauta pode enviar sua serenata virtual. Nada muito complicado. Escolha a música e escreva a mensagem. Os interessados em contratar os trovadores podem assistir a algumas de suas apresentações no site. Só precisa ter o Real Player instalado no computador. O www.fulano.com.br também está comemorando a data de forma diferente. Um trote virtual, ou seja, um teste vai comprovar se o namorado é fiel ou não.