Presentes para o Natal das crianças Os pais e adultos preocupados com o que vão dar às crianças neste Natal já têm algumas opções: segundo os donos de grandes lojas de brinquedos, os produtos "da moda" são os relacionados ao desenho japonês Digimon. "Os bonecos da série Digimon são, sem dúvida, os mais procurados e comprados", diz o diretor das lojas RiHappy, Ricardo Sayon. Nesta loja, um pacote com 100 bonecos dos personagens da série custa R$ 7,99 Sayon cita também outros produtos disputados pela garotada: a boneca Bebê Gessinho, uma boneca que "quebrou" uma mãozinha e um pezinho. Para curá-lo, é preciso pôr o "gesso" que acompanha a embalagem (R$ 34,90) Patinetes: a mania continua Apesar de mais caro, o brinquedo que era a maior pedida para o Dia da Criança continua sendo uma alternativa de "satisfação garantida": a patinete. A expectativa da Caloi, maior fabricante de bicicletas do Brasil, é a de que a venda dos patinetes seja responsável por pelo menos 7% do faturamento da empresa neste ano, sendo que o motivo maior de animação estaria nas vendas para o Natal. A empresa Toy Power, que também fabrica esse brinquedo, duplicou sua produção com o objetivo de atender a demanda, que deve aumentar um pouco antes da data cristã. O produto existe desde a década de 40 e, claro, se modernizou. Há modelos de alumínio, aço e plástico - os mais comuns - e também os artesanais, de ferro e madeira. A maioria das patinetes tem rodas em polioretano, freio traseiro e base antiderrapante. O material mais indicado é o de alumínio, cujos modelos são dobráveis e mais leves. Em média, os preços variam de R$ 58,00 a R$ 210,00.