Presentes para o pai ficar bonito e em forma Os homens estão cada vez mais se preocupando com sua beleza e forma física. Qualidade de vida, boa forma, saúde e vaidade são palavras que entraram no vocabulário masculino neste últimos anos. Cremes, perfumes, desodorantes, aparelhos de ginástica e até um dia no spa são boas sugestões de presentes para os pais vaidosos neste Dia dos Pais. Confira abaixo algumas dicas de cosméticos, perfumes e de boa forma. Perfumes, desodorantes e estojos A Avon lançou neste Dia dos Pais a fragrância Modern Balance Deo-Colônia Spray, que vem em frasco de vidro transparente de 100 ml, ao preço de R$ 26,80. A colônia spray masculina Trekking da Avon custa R$ 22,80. A fragrância Starring custa R$ 29,80. A Avon também está oferecendo dois estojos para os pais. O estojo Pro Sport composto por deo colônia e desodorante roll-on a R$ 18,80. E o estojo Uomo, com uma deo-colônia e um desodorante roll-on, custa R$ 26,90. Na loja Essencial do Shopping Penha, o perfume Diavolo custa R$ 30,00 e o perfume UDV sai por R$ 41,00. O Boticário preparou para este Dia dos Pais uma série de estojos com desodorantes, perfumes e produtos de sua linha masculina. O estojo Acqua Brasilis, composto pelo desodorante colônia, desodorante spray e um bloco de anotações, custa R$ 39,75. Já o Estojo Clipping, composto pelo desodorante colônia Clipping, o balm após barba. O Boticário e um porta-retratos sai por R$ 68,50. O estojo Connexion vem com uma colônia, um desodorante spray Connexion e um par de pantufas, por R$ 39,50. O estojo Dimitri d´O Boticário vem com um conjunto de 4 descansos de copos, desodorante colônia e um desodorante spray Dimitri e custa R$ 43,75. O estojo Styletto é composto por um desodorante colônia e o desodorante spray Styletto e vem acompanhada de um porta-cartões sai por R$ 33,75. Os pais esportistas têm como opção o estojo Uomini Sport, que é composto por um desodorante colônia, pelo creme Azulen e por um boné e custa R$ 46,75. Já o estojo Quasar vem com uma Loção após Barba, acompanhada pelo desodorante spray e uma nécessaire, custando R$ 29,75. A Natura também preparou uma linha especial de estojos para opções de estojos para o Dia dos Pais. O estojo Biografia é composto pelos produtos da linha Biografia: a colônia, o desodorante spray e nécessaire em poliéster azul que custa R$ 48,50. O estojo Natura Homem possui uma colônia Natura Homem, um desodorante spray Natura Homem, um creme de barbear Natura Homem e uma mala de viagem em poliéster cinza e sai por R$ 67,90. O estojo Hoje é composto por miniaturas de produtos para o barbear e a desodorização, como o minicreme de barbear, o minigel após barba e o minidesodorante que custa R$ 46,50. O estojo Sr. N possui um desodorante spray, um creme de barbear e o gel após barba da fragrância Sr. N e custa R$ 35,00. Cremes e cosméticos O Boticário lançou recentemente a uma linha de produtos desenvolvidos para cuidados com a pele e cremes de barbear. Os produtos servem como tratamento da pele durante e após o barbear. O creme para barbear custa, em média, R$ 14,00. O gel após barba sai, em média, por R$ 18,00. Já o hidratante protetor para o rosto custa, em média, da R$ 32,75. A Weleda também desenvolveu uma linha masculina de barbear diário especial para o Dia dos Pais. O creme de barbear Weleda, à base de leite de cabra, custa R$ 16,40. O bálsamo após barba Weleda com extratos de camomila custa R$ 33,76 e a água de barbear sai por R$ 30,50. A Avon está oferecendo neste Dia dos Pais dois novos produtos de barbear: o creme de barbear espumoso (R$ 6,80) e o gel refrescante após barba (R$ 8,80) da linha Modern Balance. Já os cremes de barbear Comores, Seazone, Pro Sport e Trekking custam R$ 4,99 cada. O creme de barbear espumoso Uomo fica em R$ 6,80. Já o gel refrescante após barba Uomo custa R$ 8,80 e a loção após barba Musk, R$ 9,50. Outra sugestão de presente é o Natura Homem emulsão para o rosto com vitamina C. O produto é para ser utilizado após o barbear, pois auxilia na renovação celular e protege a pele durante o dia e custa R$ 44,20 Aparelhos de ginástica e boa forma O site www.submarino.com.br preparou as seguintes dicas para pais esportistas: o livro Body For Life em Plena Forma para a Vida, de Michael D´Orso custa R$ 36,90. A bicicleta Caloi Aluminium T Type 21V Suspension - Aro 26 sai por R$ 661,77. A bicicleta ergométrica Caloi CL 200 sai por R$ 288,00. No site www.americanas.com, as ofertas para os pais que gostam de boa forma são: a academia particular da Bringuel custa R$ 264,50. O aparelho para exercícios abdominais Abslide da Polishop sai por R$ 189,00. A esteira mecânica da marca Kiko´s sai por R$ 318,90 e o monitor cardíaco com relógio da Polar custa R$ 169,00. Na loja virtual www.shoptime.com.br, os filhos encontram ofertas como o conjunto de halteres com 10 quilos, compostos por 2 discos de 2,5 quilos, 2 discos de 1,25 quilos, uma barra cromada de 2,5 quilos e dois anéis de segurança por R$ 69,00. A esteira elétrica da marca Alpha 110 volts custa R$ 897,00. A esteira mecânica Speed custa R$ 297,00. O filho pode presentear seu pai com um dia no spa. Uma boa sugestão para o pai que anda estressado é passar um dia no São Paulo Day Spa Health Care. O spa urbano está realizando um programa de tratamento especial para o Dia dos Pais chamado de Father Day Spa. O valor da diária é de R$ 280,00 nas três unidades do Day Spa localizadas nos bairros de Pinheiros, Jardins e Real Parque. A diária completa inclui os seguintes tratamentos: hidrofioterapia (tratamento alemão com ervas medicinais), geoterapia (banho de argila), banhoterapia de vinho, massagem relaxante, hidratação facial, alongamento terapêutico, lanche light e gommage (esfoliação da pele para renovação celular). Serviço Avon - 0800-125500 Essential - (0xx11) 6941-5828 Natura - 0800-115566 O Boticário - 0800-413011 São Paulo Day Spa Health Care - (0xx11) 3815-4088 ou 3051-3377 Weleda - 0800-553266