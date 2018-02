Presidência e Ministérios ganham verba extra O governo editou Medida Provisória para a abertura de crédito extraordinário no valor de R$ 858,4 milhões, para a Presidência da República, e os ministérios da Educação, Justiça, Relações Exteriores e da Defesa. O dinheiro, segundo a MP, é proveniente do superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial da União no exercício de 2005, no valor de R$ 308,4 milhões e da anulação de dotação orçamentária, no valor de R$ 550 milhões. Os recursos serão destinados ao pagamento de indenizações aos anistiados políticos, ao apoio à alimentação escolar na educação básica em vários estados, ao policiamento ostensivo nas rodovias federais, e na operação emergencial brasileira na área de conflito no Líbano,entre outros programas. A Medida Provisória 318 foi publicada nesta quarta-feira, no Diário Oficial da União.