Presidente argentino mantém ameaça de não pagar FMI O presidente da Argentina, Nestor Kirchner, indicou que mantém sua ameaça de não honrar o pagamento de US$ 3,1 bilhões ao Fundo Monetário Internacional (FMI) nesta terça-feira, de acordo com a agência local Diarios y Noticias. Anteriormente, Kirchner disse que apenas faria o pagamento se o FMI sinalizar que irá aprovar a segunda revisão de metas do atual acordo de crédito com o país sul-americano. Questionado se seguiria com a ameaça de default, Kirchner respondeu: "tudo já foi dito", de acordo com a agência Diarios y Noticias. As informações são da Dow Jones.