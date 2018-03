Presidente da Abecs afirma que parcelado sem juros no cartão não será extinto

O presidente da Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito (Abecs), Fernando Chacon, afirmou nesta quarta-feira, 14, que a nova modalidade de pagamento nos cartões, o "novo crediário", não vai substituir o já conhecido "parcelado com juros". Para ele, a novidade será uma alternativa a mais no leque de opções do consumidor.

Pela nova modalidade de pagamento, consumidores fariam um crediário para parcelar compras no cartão, com um limite concedido pelo emissor e poderia ser usado em qualquer loja. Diferente do que já houve no passado, não seria um crediário emitido por um estabelecimento específico, como os boletos. O executivo frisou que "novo crediário" não é o nome dessa modalidade, que será, futuramente, batizado.

"Precisamos pagar o lojista em um prazo curto e financiar o consumidor em juros competitivos. Esse será mais uma opção de financiamento", disse Chacon, em palestra no Congresso de Meios Eletrônicos de Pagamento (Cmep). Atualmente, o varejo recebe o pagamento com cartão de crédito após 30 dias.

A discussão sobre o fim do parcelamento sem juros no pagamento com cartão de crédito é um embate entre lojistas e administradoras de cartão de crédito. Hoje a opção de parcelar sem alteração do preço ofertado pelo produto ou serviço, e o prazo para pagamento, são definidos pelo lojista que recebe a primeira parcela após 30 dias, e o consumidor vai pagando as parcelas no cartão. O setor quer antecipar esse prazo para até 5 dias.

"Com esse modelo, há redução do prazo de pagamento ao lojista, propicia a prática de diferenciação de preços e amplia o prazo do financiamento, atualmente limitado a 12 vezes no modelo de parcelado sem juros", destaca o presidente da Elo, Eduardo Chedid.

Embate. Segundo apurou a Coluna do Broadcast, a mudança no parcelado sem juros divide setor de cartões. As empresas ligadas aos maiores bancos, representadas principalmente pela Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs), defendem o “novo crediário” como proposta ao Banco Central para pagar os lojistas em menos dias, tirando o Brasil da condição de único mercado em que o varejo só recebe o pagamento com cartão de crédito após 30 dias.

Enquanto isso, os novos adquirentes, que formam a Associação Brasileira das Instituições de Pagamento (Abipag), têm na antecipação de recebíveis sua principal fonte de receitas. Se o novo crediário pegar, isso vai para o espaço, porque já nascerá no formato de até D+5 – ou seja, pagamento ao estabelecimento em até cinco dias -, contra o atual D+30 praticado pelo setor como um todo.