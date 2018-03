Presidente da Abit diz que decisão do Copom foi decepcionante O presidente da Associação Brasileira da Indústria Têxtil (Abit), Paulo Antonio Skaf, disse há pouco, por meio de nota divulgada à imprensa, que a manutenção da Selic, a taxa básica de juros da economia, pelo Comitê de Política Monetária (Copom) foi decepcionante. Para ele, a decisão contrariou expectativas de mercado. "Já estamos defendendo a queda há algum tempo, porque a redução é importante não só para este ou aquele setor, mas para o Brasil. O quanto antes esta redução for feita, melhor para a economia brasileira, pois enquanto a taxa não cair o mercado permanecerá retraído", afirmou Skaf. O empresário disse ainda estar preocupado não só com a Selic, mas também com os juros de mercado, que "penalizam as empresas e impedem que elas produzam e sobrevivam à competição".