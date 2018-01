Presidente da Abrasca está animado com novo governo O presidente da Associação Brasileira das Companhias Abertas (Abrasca), Alfried Ploger, está animado com a postura do novo governo em relação ao mercado de capitais, após o "grande esvaziamento" dos últimos anos. "Em 2000 foram 54 empresas que fecharam o capital, em 2001 outras 52 e este ano, até setembro, já são 33", afirmou. Segundo ele, as empresas que têm ido à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para registrar lançamentos continuam com o capital fechado e só fazem lançamento de debêntures ou notas promissórias e não de ações. "Há cinco anos a Bovespa negociava US$ 1 bilhão por dia, igual à Bolsa de Madrid, na Espanha. Hoje a bolsa espanhola negocia US$ 3,2 bilhões e a nossa bolsa fica nos US$ 150 milhões", disse. O novo governo, segundo ele, teria demonstrado a intenção de incentivar o mercado. Uma prova disso teria sido a reunião que a Abrasca manteve com representantes da comissão de transição do Partido dos Trabalhadores (PT). Ploger afirmou que o atual governo "nunca demonstrou" interesse real pelo mercado de capitais. De acordo com ele, várias medidas demonstram isso, como a elevação da tributação sobre o mercado, especialmente a CPMF, que ainda incide sobre o capital estrangeiro. "Com isso, expulsamos a liquidez para o exterior por meio das ADRs e reduzimos a liquidez no mercado interno", disse. Além disso, afirmou Ploger, a elevação da alíquota dos ganhos sobre os investimentos em renda variável subiu de 10% para 20%, equiparados à renda fixa. "Como somos campeões mundiais de juros altos, o mercado de capitais não consegue competir."