Presidente da Abrinq lança hoje candidatura para Fiesp O presidente da Associação Brasileira dos Fabricantes de Brinquedos (Abrinq), Synésio Batista da Costa, confirmou à Agência Estado que anunciará formalmente hoje aos empresários da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), na reunião de diretoria, sua candidatura à presidência da entidade na eleição de agosto do próximo ano. Sabe-se que Costa é pré-candidato há mais de um ano. Porém, até agora, o único candidato que já apresentado formalmente é Cláudio Vaz, diretor-superintendente do Sesi, que terá o apoio do atual presidente da Fiesp, Horacio Lafer Piva. Costa montará uma chapa de oposição a Piva e a Vaz. O mesmo deve ser feito pelo presidente da Associação Brasileira da Indústria Têxtil (Abit), Paulo Antonio Skaf, que ainda não definiu data para o lançamento da candidatura. No entanto, Skaf confirmou que disputará o pleito. "Eu não tinha tomado a dianteira para não atropelar o presidente Piva. Mas está instalada a disputa, até porque não sou dono da minha candidatura, ela é dos empresários do meu setor e de outros também, que me pediram para ser candidato", afirmou. Skaf ressalvou, porém, que não haverá oposição no sentido tradicional da palavra. "Não vejo sentido de situação e oposição, porque para ter isso é preciso haver partidos políticos. Na Fiesp nosso único partido é a indústria", complementou.