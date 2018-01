Presidente da administração de fundos do BB pede demissão O presidente da Banco do Brasil (BB) Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (DTVM), Nelson Rocha, pediu nesta sexta-feira demissão do cargo. "Ele já vinha pedindo para sair há algum tempo", disse à Agência Estado o presidente do BB, Rossano Maranhão. De acordo com Rossano, o executivo pretende agora dar prosseguimento à vida profissional no setor privado. "Rocha desenvolveu um belo trabalho ao longo dos quatro anos que ficou na BB-DTVM", comentou. Antes de ir para o BB, Rocha passou pelos bancos Votorantim e Ribeirão Preto. Para substituí-lo, foi designado o atual gerente-executivo da BB-DTVM, Alberto Monteiro de Queiroz. "A orientação do trabalho dele será de continuidade nos direcionamentos estratégicos já traçados na gestão de Rocha e de expansão dos produtos oferecidos pela BB-DTVM", disse Rossano. Com 22 anos de banco, Queiroz é funcionário de carreira do BB e tem mestrado em administração pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). A BB-DTVM administra hoje cerca de R$ 183 bilhões em recursos de terceiros e ocupa a liderança neste mercado.