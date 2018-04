Presidente da Airbus quer 4 meses para fazer reestruturação O presidente do fabricante aeronáutico europeu Airbus, Christian Streiff, se deu um prazo de quatro meses para fechar seu plano de reestruturação da empresa, segundo o semanário "Le Journal du Dimanche". A crise que afeta a Airbus devido ao atraso de dois anos em seu programa do avião A380 e aos problemas que rodeiam o avião militar A400M será abordada pelo presidente francês, Jacques Chirac, e a chanceler alemã, Angela Merkel, na próxima quinta-feira, em Paris, durante uma cúpula franco-alemã. O ponto mais sensível é a racionalização da parte mecânica e industrial da Airbus. Streiff deve visitar as 16 fábricas do grupo, das quais sete estão na Alemanha, quatro na França, três na Espanha e duas no Reino Unido. Os lugares menos rentáveis poderiam ser fechados ou cedidos a contratantes, afirma o jornal. Streiff também quer "especializar as fábricas de montagem" de Toulouse (França) e de Hamburgo (Alemanha), o que gera inquietação nas duas cidades. A Airbus emprega 57 mil pessoas, das quais 21.400 estão na França e 19.968, na Alemanha. Para evitar a desmotivação dos trabalhadores, Streiff prometeu que os esforços de seu plano de reestruturação serão distribuídos de forma equitativa entre os diferentes países. Batizado de "Power 8", o plano prevê uma redução de custo de 2,1 bilhões de euros até 2010. Para investigar as responsabilidades no atraso do A380, o consórcio europeu EADS lançou uma análise independente que afetará a cúpula da empresa, afirma o jornal.