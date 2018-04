Presidente da Airbus quer mais autonomia O presidente da Airbus, Christian Streiff, ameaçou renunciar ao cargo se a companhia matriz, a franco-alemã EADS, não lhe der mais poderes para tentar tirar a empresa da crise. Segundo a edição deste sábado do jornal "Financial Times", Streiff, que está há três meses no cargo, quer maior autonomia. Ele resiste aos planos da EADS de exercer maior controle sobre a Airbus. "Ele quer os poderes de qualquer diretor-executivo", disse ao "FT" uma fonte não identificada com informações sobre a disputa interna. "Se não tiver os meios para aplicar seu plano de recuperação, não vê interesse algum em continuar", acrescentou o informante. No entanto, segundo outra fonte próxima aos interesses alemães na Airbus, Streiff, antes de entrar para a empresa, sabia que seu conselho de direção tinha aprovado uma integração maior da matriz após os problemas do ano passado. Assim, Streiff, que é francês, deve dividir o poder com Tom Enders, co-presidente executivo alemão da EADS, que tem a autoridade de tomar decisões importantes. Segundo fontes francesas citadas pelo periódico, Streiff tem o apoio do Governo francês. O ministro das Finanças, Thierry Breton, supostamente teria convencido o empresário na semana passada a não jogar a toalha. Outras fontes dizem que Streiff apresentou uma carta de renúncia a Louis Gallis, co-presidente executivo francês da EADS.