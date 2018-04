Presidente da Airbus se demite e será sucedido por Louis Gallois O presidente da Airbus, Christian Streiff, se demitiu e será substituído "em caráter imediato" por Louis Gallois, que manterá ao mesmo tempo o cargo de co-presidente executivo do EADS, anunciou nesta segunda-feira o grupo europeu de aeronáutica e defesa. O anúncio das mudanças e da modificação da estrutura da direção da EADS está em um breve comunicado, no qual o grupo ressaltou o "apoio unânime" de seu Conselho de Administração ao plano de ajuste decidido no último dia 3, assim como a aplicação "imediata" de recuperação do avião gigante A380 da Airbus.