Presidente da Alcoa critica falta de ações efetivas do governo O presidente da Alcoa da América Latina, Josmar Verillo, criticou o governo, ao afirmar que, embora tenha mostrado boas intenções, até agora não conseguiu estabelecer um clima para a retomada dos investimentos. Verillo criticou o fato de o governo ter prometido a desoneração dos investimentos em bens de capital, mas acabou promovendo um aumento na carga tributária com a Cofins. "Precisamos de ações efetivas, pois as empresas que estão prontas para investir não estão recebendo a atenção adequada do governo". O executivo defendeu uma rápida definição dos marcos regulatórios como um dos itens de uma agenda que vai criar o que ele chama de clima propício para os investimentos.