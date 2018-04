Presidente da ANP espera que intervenção seja passageira O presidente da Agência Nacional do Petróleo (ANP), embaixador Sebastião do Rego Barros, disse hoje, no programa "Bom Dia, Brasil", esperar que a intervenção do governo nos preços do gás de cozinha seja passageira e não ter de utilizar as armas de que a ANP dispõe para punir distribuidoras e revendedoras de gás, caso não venham a repassar ao consumidor a redução de 12,4% no preço do botijão que deverá ser promovida a partir de segunda-feira pela Petrobrás. "Mas elas sabem que a ANP tem as armas para instaurar o controle de preços. Eu espero não utilizá-las. Eu acredito, como diz o João Cabral (o poeta João Cabral de Melo Neto), que as coisas que podem disparar amedrontam mais do que aquelas que disparam". O embaixador Sebastião do Rego Barros, disse que não poderia afirmar que a Petrobrás esteja praticando preço abusivo em relação ao gás, porque os preços do petróleo no mercado internacional subiram muito, ultimamente. "Não está", afirmou. "São condições adversas que fazem a Agência intervir", cumprindo uma determinação do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE), tomada dez dias atrás. "A Petrobrás vai pagar um preço, os distribuidores e revendedores também, mas isso é para minorar o preço que o povo está pagando porque, apesar de todos os esforços, o preço do botijão subiu muito", disse. Ele disse esperar que as distribuidoras e revendedoras repassem a redução do preço do gás, a ser praticada pela Petrobrás a partir de segunda-feira. Lembrou que o período desde a determinação do CNPE até ontem, quando foi anunciado o controle do preço do produto da Petrobrás, "foi gasto em negociações com os distribuidoras e revendedores".