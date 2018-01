Presidente da Caixa sugere abrir 20% do capital O presidente da Caixa Econômica Federal, Valdery Albuquerque, defendeu hoje que o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, transforme a instituição num formulador de políticas públicas, a exemplo do que é hoje o BNDES e coloque no mercado 20% do capital. "Com o capital pulverizado, a Caixa sairá de uma linha tênue de transparência para algo mais sólido em termos de satisfação e retorno para a sociedade", disse. Albuquerque sugere que na venda das ações o novo governo opte por um caminho semelhante a um Fundo Mútuo de Privatização (FMP), como já foi feito para a venda das ações da Petrobras e Vale do Rio Doce. Ele disse que deixa a instituição preparada para ser o grande agente das políticas sociais do governo, tanto na área de habitação e saneamento básico como no programa de distribuição de renda. A Caixa, segundo Valdery, é a única instituição presente em todos os municípios do País, quer através de agências, quer através de correspondentes bancários. O papel social e de banco público que a Caixa exerce hoje, de acordo com ele, em nada atrapalha a atuação na área comercial. "Ser banco público não significa ser ineficiente. Banco público tem que dar lucro para o acionista, ter custos adequados e ser competitivo", afirmou.