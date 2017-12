Presidente da Câmara de Comércio Americana está otimista Já o presidente da Câmara de Comércio Americana do Rio de Janeiro, Joel Korn, fez uma avaliação mais positiva da economia brasileira nos próximos semestres. Ouvido no programa Conta Corrente, da Globo News, ele estimou que o PIB pode crescer entre 3% e 4%. Acentuou que o reaquecimento já está acontecendo, e elogiou a postura do Banco Central de promover a estabilidade monetária para um crescimento sustentável da economia. "Nós vamos conviver nos próximos semestres com um reaquecimento da economia em bases moderadas. Eu diria, nem os 2,5% (estimados por alguns analistas), nem os 4,5% (apontados pelo relatório da ONU ontem divulgado), que acho um pouco otimista. Acho que ainda é prematuro arriscar previsões, mas entre 3% e 4% é razoável", afirmou Korn.