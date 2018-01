Presidente da Câmara defende correção IR este ano O presidente da Câmara, João Paulo Cunha (PT-SP), defendeu hoje o reajuste da tabela do Imposto de Renda da Pessoa Física este ano. "Eu gostaria que pudéssemos fazer o ajuste na tabela para, pelo menos, os últimos quatro meses do ano", afirmou. Ele informou que vai convidar o ministro da Fazenda, Antonio Palocci - que é contra a correção este ano - para uma reunião na próxima semana para discutir a correção da tabela e a estrutura do Imposto de Renda. João Paulo disse também que vai convidar representantes de centrais sindicais e o deputado Carlito Merss (PT-SC) para tratar do assunto. Merss foi indicado por João Paulo para unificar todos os projetos que tratam de Imposto de Renda em tramitação na Casa.