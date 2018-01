Presidente da Câmara quer urgência para votar nova tabela do IR O presidente da Câmara, João Paulo Cunha (PT-SP), disse que pretende colocar o mais rápido possível na pauta de votação a proposta de reajuste da tabela do Imposto de Renda, que está sendo elaborada pela Câmara. Segundo João Paulo, a idéia é apreciar um pedido de urgência para o projeto, assim que a pauta da Câmara for destrancada, para deixar a matéria pronta para votação. Duas medidas provisórias e um projeto de lei em regime de urgência estão trancando a pauta da Câmara. ?O presidente é que disse que queria reajustar (a tabela). Então nossa idéia é dar seqüência ao pedido do presidente. Nós vamos apresentar (a proposta) aqui. Se a maioria não quiser, paciência, mas a presidência da Câmara vai dar andamento à questão?, afirmou.