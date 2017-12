Presidente da CEF quer tornar poupança mais atrativa O presidente da Caixa Econômica Federal, Jorge Mattoso, informou hoje que apresentará até o final do mês ao ministro da Fazenda, Antonio Palocci, uma proposta para tornar a caderneta de poupança mais atrativa. Segundo ele, a proposta vai criar mecanismos que favoreçam os investimentos em longo prazo na caderneta de poupança. Mattoso se mostrou preocupado com o risco da conta-investimento, que será criada pelo governo para isentar a CPMF nas transferências de dinheiro entre aplicações financeiras, prejudicar a poupança. O presidente da Caixa lembrou que a poupança, mesmo sendo atraente pela sua segurança, já sofreu uma perda muito grande para os fundos de investimentos por conta das elevadas taxas de juros. Ele lembrou a importância da caderneta de poupança, já que os seus recursos são utilizados no financiamento habitacional. "A Caixa é a principal gestora da política habitacional", afirmou Mattoso, que participou, no Ministério da Fazenda, da assinatura de convênio com a CUT referente a empréstimos sob consignação em folha de pagamento.