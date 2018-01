Presidente da CEF sugere mudança no acordo com o FMI O presidente da Caixa Econômica Federal (CEF), Jorge Mattoso, sugeriu hoje que, se o Brasil renovar o acordo com o FMI, reveja os conceitos de investimento e gasto público. Ele disse que é importante que um novo acordo permita resolver não apenas o problema do balanço de pagamento do País, mas também permita a retomada do crescimento. "Os resultados obtidos indicam que o Brasil poderá ou não assinar novo acordo com o FMI. Mas assinado este acordo, para minorar os riscos no balanço de pagamento, deve ter espaço para políticas de equilíbrio e justiça", afirmou, durante palestra no seminário "Público e Privado: Parceiros do Novo Modelo Desenvolvimento", em São Paulo.