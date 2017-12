Presidente da China chega ao Brasil para visita de 6 dias O presidente da China, Hu Jintao, chegou hoje ao Brasil para uma visita de seis dias. Em Brasília, onde permanecerá até sábado, Jintao participará de uma reunião amanhã com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, visitará o Congresso e o Supremo Tribunal Federal e será recepcionado por Lula com um jantar, no Palácio do Itamaraty. No sábado, o presidente chinês segue para o Rio de Janeiro e, depois, ele visitará também São Paulo.