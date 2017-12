Presidente da China chega hoje ao Brasil O presidente da China, Hu Jintao, desembarcará hoje no final da tarde em Brasília. O horário programado da chegada é 17h30. Os compromissos oficiais, no entanto, só começam amanhã, sexta-feira, quando será recebido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, às 10h, no Palácio do Planalto. Durante a visita de seis dias ao País, Hu Jintao assinará vários acordos entre os dois países e também visitará o Rio de Janeiro e São Paulo.