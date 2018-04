Presidente da CNI elogia acordo com o FMI O presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), deputado federal Carlos Eduardo Moreira Ferreira (PFL-SP), afirma, em nota oficial, que os termos do acordo do Brasil com o FMI "são bastante positivos e têm condições de alterar de modo expressivo a percepção sobre o futuro da economia nacional". E cobra apoio dos candidatos à Presidência: "Para que se consolidem os desdobramentos favoráveis esperados a partir deste acordo, é fundamental que todos comprometam-se com políticas econômicas que garantam a estabilidade e o processo de crescimento sustentado". Para ele, o anúncio tranqüiliza a economia, possibilitando a queda do dólar e a volta do financiamento: "O comportamento da taxa de câmbio e o virtual fechamento do acesso às linhas de crédito internacionais estavam estrangulando a nossa economia".