Presidente da Corus sofre pressão para renunciar O presidente da siderúrgica anglo-holandesa Corus PLC, Brian Moffat, poderá ser forçado a deixar a empresa, em meio às preocupações sobre o seu papel como vice-presidente do HSBC Holdings, um dos principais bancos credores da companhia, segundo informações do jornal The Guardian. O HSBC é uma das instituições financeiras que se reunirá com a Corus nesta semana para discutir a reprogramação da dívida da companhia de 1,2 bilhão de libras esterlinas (US$ 1,8 bilhão), o que é considerado crucial para o futuro do grupo, disse o jornal britânico. Uma fonte descreveu a posição de Moffat como um "claro conflito de interesses", o que foi observado pelos outros dois bancos credores, o ABN Amro e o Credit Suisse First Boston. Fontes sugerem que Mofatt deverá ser substituído por David James, o qual confirmou ter sido contatado pela Corus, mas que nenhuma reunião ainda foi realizada. O porta-voz da Corus insistiu em afirmar que o papel de Moffat no HSBC não é problema: "O HSBC tem sido um de nossos principais bancos credores durante anos. Ele vem mantendo ambas as posições durante certo período e nenhuma das empresas vê nisso a existência de conflito". A Corus entrou em crise na semana passada, após o conselho de supervisão holandês rejeitar a venda dos ativos de alumínio à francesa Pechiney. Os sindicatos afirmam que Moffat perdeu a confiança dos diretores holandeses e que ele também deverá sair, além de Tony Pedder, ex-CEO da Corus. Informações divulgadas neste final semana afirmam que a Corus está estudando vender operações de ferrovias e sua unidade de produção de placas no Alabama, para tentar equilibar as contas e centrar-se em operações estratégicas, diz o The Guardian.