Presidente da Cosipa pede taxa para importação de aço As medidas preventivas anunciadas pela União Européia, México, Venezuela, Tailândia, Chile e Canadá, numa reação em cadeia às salvaguardas impostas pelo governo americano contra o o aço importado são suficientes para justificar o pleito da siderurgia brasileira, de que o governo aumente as alíquotas de importação, de 12% para 30%. A avaliação é do ex-presidente da Associação Brasileira de Metalurgia e Materiais (ABM) e presidente da Companhia Siderúrgica Paulista (Cosipa), Omar Silva Júnior. Silva, que deixou hoje o cargo de presidente da ABM e assumiu o posto de presidente do Conselho da entidade, afirmou durante seu discurso de transferência de cargo para o engenheiro Karlheinz Pohlmann que defender o mercado doméstico de invasões danosas é um direito conquistado a duras penas pelas siderúrgicas nacionais, que investiram maciçamente no período pós-privatização para modernizar usinas e capacitar mão-de-obra. "Hoje, a competitividade da siderurgia brasileira é reconhecida mundialmente. Temos o menor custo de produção de placas gastamos 68% menos para produzi-las do que as usinas americanas e 31% menos do que as européias, e ostentamos uma produtividade equiparada à dos principais fabricantes mundiais", afirmou no discurso. Silva ressaltou ainda que o Brasil tem plenas condições de competir no mercado internacional, desde que o jogo seja o do livre comércio. Pleito brasileiro De acordo com o diretor comercial da Cosipa, Renato Vallerini Júnior, o setor está otimista em relação à proposta brasileira de excluir, da cota de importação imposta ao Brasil, as placas exportadas pela Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) para a sua controlada nos EUA, a CSN LLC (antiga Heartland Steel). "Esperamos uma resposta positiva já no próximo dia 15, mas se não vier agora, ainda poderá ser viabilizada até o dia 5 de julho", explica. O Brasil pediu também a exclusão da cota das exportações de placas de baixo carbono, já que a produção americana é baixa. O executivo defende ainda, caso o pleito brasileiro não seja atendido, que as discussões migrem para o âmbito da Organização Mundial do Comércio (OMC). "Estou otimista, espero que o governo americano abra uma brecha para o Brasil", disse. Por conta da proposta brasileira, as negociações entre as cinco produtoras brasileiras de aços planos - Companhia Siderúrgica de Tubarão, Companhia Siderúrgica Nacional, Usiminas, Cosipa e Açominas -sobre a divisão da cota de 2,5 milhões de toneladas estão praticamente paralisadas. "Já fizemos quatro reuniões, mas ainda não batemos o martelo porque esperamos um aumento da cota para pelo menos 3,5 milhões de toneladas, o que acaba completamente com o problema", explica. Vallerini avalia ainda que a decisão dos Estados Unidos de recorrer à OMC contra as barreiras de aço impostas pela União Européia faz parte do jogo. O executivo ressalta, porém, que a UE foi mais criteriosa em relação às restrições anunciadas. "Eles não querem fechar o mercado europeu, mas apenas evitar o acréscimo abusivo da entrada de um volume de comércio desviado dos EUA", afirma. Apesar das restrições da UE atingirem dois produtos exportados pelo Brasil (as folhas-de-flandres e o aço de alta-liga), o diretor não acredita que a decisão tenha efeitos significantes para o País. "O problema maior é o fechamento conjunto deste e outros mercados", explica. Em relação ao pedido do Instituto Brasileiro de Siderurgia (IBS) para elevação das tarifas de importação no Brasil, o executivo diz que é só uma questão de tempo. "Infelizmente vamos ter que pagar para ver", disse.