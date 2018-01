Presidente da CUT diz que "é difícil dar um cavalo de pau" na área econômica O presidente da CUT, João Felício, disse esta manhã, ao chegar para a solenidade de transmissão de cargo do ministro da Fazenda, que todos os indicadores apontam para o fato de que 2003 será um ano difícil do ponto de vista econômico. Mesmo assim ele se mostrou otimista diante da disposição do atual governo de estabelecer um canal permanente de diálogo com a sociedade, seja através das câmaras setoriais ou do Conselho de Desenvolvimento. Também afirmou que acha difícil haver uma mudança brusca na condução da política econômica. "É difícil dar um cavalo de pau nesta área". Perguntado como se comportariam as bases sindicais nesse primeiro ano do governo Lula, Felício disse que a recomendação é que todas as categorais em dissídio reivindiquem reajuste salarial pelo menos igual a inflação. "Não dá para ficar abaixo disso. Já fomos muito sacrificados nos últimos anos. A participação da massa salarial sobre o PIB caiu de mais de 40% para 36% nos últimos anos", disse. Veja o índice de notícias sobre o Governo Lula - Os primeiros 100 dias Veja o índice de notícias sobre a transição na área econômica