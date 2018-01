Presidente da CVM defende compra de ações com FGTS O presidente da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), Luiz Leonardo Cantidiano, defendeu hoje o projeto de lei que permite ao trabalhador fazer investimentos em ações com recursos do FGTS. Em tramitação nas comissões de Assuntos Econômicos (CAE) e de Assuntos Sociais (CAS) do Senado, o projeto sofre oposição do setor da construção civil. "O projeto é importante para o desenvolvimento do mercado de capitais e atração de mais empresas ", disse o presidente da CVM, durante debate na Confederação Nacional da Indústria (CNI) sobre o Plano Diretor do Mercado de Capitais. O presidente da Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais (Apimec), Humberto Casagrande Neto, também defendeu o projeto. "Não consigo identificar nada no projeto que seja contra os interesses do País e do trabalhador", afirmou Casagrande. Ele disse acreditar que o projeto não vai colocar em risco o dinheiro do trabalhador, como argumentam os críticos da proposta. O presidente da Apimec ressaltou ainda que os recursos do FGTS só poderão ser usados em emissões novas, utilizadas pelas empresas para o financiamento de novos projetos. Características do projeto Pelo projeto, de autoria do ex-senador Antônio Carlos Magalhães Júnior (PFL-BA), o trabalhador poderá voluntariamente investir em ações parcela dos 8% depositados mensalmente pelo empregador na conta do FGTS. O projeto não mexe com o estoque atual de recursos depositados no FGTS, pois a compra só vale para o fluxo futuro. Os recursos do trabalhador empregado somente poderão ser investidos na subscrição de ações ordinárias ou preferenciais resgatáveis emitidas por companhia aberta registrada na CVM. O investimento nas ações será feito por meio de fundo ou clube de investimento especialmente criados para esta finalidade.