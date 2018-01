Presidente da EDF nega intenção de vender a Light O presidente da Eletricité de France (EDF) do Brasil, e presidente da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan), Eduardo Eugênio Gouveia Vieira, afirmou à Agência Estado que não há interesse da EDF, controladora da Light distribuidora de energia do Rio de Janeiro -, em vender a empresa no Brasil. "Não há articulação por parte da EDF sobre isso", afirmou, em resposta aos rumores de que a estatal francesa estaria interessada em vender seus ativos no Brasil. O executivo informou ainda desconhecer qualquer interesse por parte de grupos no País em adquirir a empresa. Ao ser questionado se a EDF não pensaria em vender a Light, nem mesmo depois de a empresa não apresentar resultados muito satisfatórios no Brasil, o executivo respondeu simplesmente que "a Light hoje está muito melhor do que no passado".