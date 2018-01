Presidente da Federação das Indústrias do Rio é reeleito A Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan) informou que Eduardo Eugênio Gouvêa Vieira foi reeleito presidente hoje para mandato no triênio 2004/2007. Segundo a entidade, esta foi "a mais expressiva votação já registrada na história da representação empresarial fluminense". A chapa única liderada por Eduardo Eugênio teve 93% dos votos válidos. Dos 103 sindicatos filiados, 101 estavam aptos a votar, 98 votaram e 94 elegeram a chapa única. O Centro Industrial do Rio de Janeiro (Cirj) terá eleições no dia 13 de setembro. Também só concorre uma chapa.