Presidente da Fiesp culpa demora de Lula pela alta do dólar O presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Horácio Lafer Piva, afirmou na noite desta quinta-feira que a demora do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, em anunciar os nomes do seu Ministério está contribuindo para o nervosismo do mercado e a alta do dólar. ?Neste clima de tensão e de tolerância zero em relação a risco, qualquer variável da equação tem efeitos, responsabilidades sobre o quadro?, disse Piva, após sair de reunião do Conselho do Comunidade Solidária, no Clube das Nações. ?Não tenho a menor dúvida de que o mercado internacional, tenso como está, também olha a questão da não-decisão e coloca ali uma porcentagem para que se retraia. Neste momento, tudo de alguma forma afeta?, disse. O presidente da Fiesp afirmou acreditar que não há mais tempo para que o Senado aprove um nome que venha a ser indicado para substituir o presidente do Banco Central, Armínio Fraga. Quando lhe perguntaram se seria melhor para a conjuntura econômica que o novo presidente do BC fosse indicado o mais rapidamente possível, Horácio Lafer Piva respondeu: ?Agora, não tem mais jeito.? Lula já acertou com o presidente Fernando Henrique Cardoso e com o presidente do Senado, Ramez Tebet (PMDB-MS), a tramitação o mais rápido possível da aprovação do novo presidente do BC. A previsão é de que os trabalhos legislativos deste ano sejam encerrados no dia 15 de dezembro. Piva disse que considera ?excelente? o nome do banqueiro Pedro Bodin - um dos que têm sido especulados pela imprensa como possível futuro presidente do BC. Quanto à eventual manutenção do atual presidente, Armínio Fraga, Piva disse: ?Eu também sempre defendi o nome do Armínio.?