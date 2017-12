Presidente da Fiesp volta a criticar gastos públicos O presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Paulo Skaf, voltou a atacar os elevados gastos públicos do governo, ao deixar a audiência pública sobre negociações internacionais, das Comissões de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara. Skaf insistiu que o Brasil deve mudar o ciclo mantido nos últimos 20 anos, no qual os gastos públicos foram expandidos às custas da elevação da carga tributária de 20% para 40% do PIB. "O gasto público é o nosso câncer. Por conta disso, temos os juros mais elevados do mundo e uma taxa de câmbio que diminuiu a competitividade das nossas exportações", disse. "Temos condições sim de entrar numa rota de crescimento sustentado mas não com esse nível de gastos e com essa taxa de juros". Skaf informou ainda que a Fiesp deverá contratar consultorias para estudar essa questão.