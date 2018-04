Presidente da GE abre mão de bônus

O presidente executivo da General Electric (GE), Jeff Immelt, abriu mão de seu direito de receber um bônus de US$ 11,7 milhões relativo a 2008, diante da queda do lucro e do valor das ações do conglomerado. O executivo tem um salário base de US$ 3,3 milhões por ano. No ano passado, ele recebeu um bônus de US$ 5,8 milhões. Em comunicado, Immelt informou que a direção da empresa tomou essa atitude por causa do desempenho ruim da empresa. O lucro da companhia teve queda de 22% no ano passado em relação a 2007, com a crise global atingindo diretamente a divisão industrial do grupo e também o seu braço financeiro, o GE Capital. As ações da empresa perderam mais da metade do seu valor no ano passado, e estão ainda 33% mais baratas este ano - são negociadas hoje a níveis não vistos desde meados dos anos 90. "Os ganhos vieram bem abaixo da nossa expectativa. O mercado de capitais global, e o preço das ações da GE, caíram significativamente em 2008. Nessas circunstâncias, eu disse ao Conselho do grupo que não poderia receber um bônus por 2008", disse Immelt. O diretor financeiro do grupo, Keith Sherin, e o presidente executivo da GE Capital, Michael Neal, vão receber bônus 15% e 25% menores, respectivamente, que os do ano passado. Os dois executivos também abriram mão de metade dos ganhos com prêmios de desempenho de longo prazo, o que significa uma redução de US$ 2,6 milhões, no caso de Sherin, e de US$ 2,9 milhões, no caso de Neal. Na média, a GE reduziu os pagamentos dos bônus a seus executivos em 19%. EM CADEIA Várias empresas que também não obtiveram bons resultados em 2008 tornaram pública a decisão de não pagar bônus aos executivos. O presidente do Citigroup, Vikram Pandit, já anunciou que ele e os diretores do banco renunciaram aos bônus de 2008. Ele explicou que, em razão das dificuldades do banco e da injeção de recursos do Tesouro dos EUA, os diretores mudaram os princípios de remuneração. A AIG reduziu o pagamento a seus executivos do primeiro escalão, incluindo o salário de US$ 1 em 2008 e 2009 para o CEO Martin Sullivan. Um levantamento da consultoria Mercer mostra que 70% das empresas nos Estados Unidos pretendem alterar as políticas de bônus e incentivos no curto prazo, e 73% mudarão as políticas de longo prazo.