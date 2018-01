Presidente da HP mostra a Lula novo modelo de exportações A presidente mundial da Hewlett-Packard, Carly Fiorina, apresentou hoje ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva o projeto piloto de uma plataforma para exportação de serviços de tecnologia da informação. O modelo foi concebido para integrar as iniciativas da Política Industrial do Governo para a área de software. A proposta da HP, entregue oficialmente hoje ao governo, prevê a desoneração da produção e das exportações de serviços de TI, além de modelos financeiros e tecnológicos que dêem ao País a competitividade aos serviços prestados ao exterior a partir do Brasil. O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Luiz Fernando Furlan, afirmou, no evento, que o modelo fiscal já está sendo analisado pelo governo. "Espero que consigamos chegar a uma fórmula convergente com os anseios do setor privado e que nos levará a criar capacidade para exportar US$ 2 bilhões, até 2007, em software e serviços de TI", comentou o ministro. Atualmente, o Brasil exporta ao redor de US$ 100 milhões ao ano desse tipo de produto. Furlan disse ainda que está tentando convencer o Ministério da Fazenda de que esses são produtos diferenciados e que merecem um tratamento adequado por parte do governo. Modelo O projeto apresentado pela HP ao governo brasileiro é, na verdade, um modelo conceitual chamado PES, ou Plataforma de Exportação de Serviços Vinculados à Tecnologia da Informação. Uma PES é formada por infra-estruturas tecnológicas delimitadas e controladas, com uso intensivo de hardware, softwares, redes de comunicação e conhecimento especializado. As plataformas precisam que os insumos sejam desonerados, no que se refere a custos em impostos, impedindo assim que sejam repassados aos serviços exportados. A proposta é de que essas "ilhas tecnológicas" tenham um tratamento fiscal especial, que a HP denomina Regimes Especiais Para Plataformas de Exportação de Serviços de TI. A PES vai permitir, segundo a HP, que o Brasil concorra diretamente com a Índia, país que obtém 22% do total de suas exportações com as vendas externas de serviços de TI.