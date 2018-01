Presidente da Irlanda visita o Brasil As relações comerciais entre Brasil e Irlanda cresceram 27% no último ano e há perspectivas de que a expansão continue, principalmente no que diz respeito ao intercâmbio tecnológico e no campo da educação. A afirmação é da presidente da Irlanda, Mary McAleese, que está em visita ao Brasil. Ela falou hoje a empresários brasileiros em café da manhã no Hotel Hyatt, em São Paulo. Mary almoçará com o governador Geraldo Alckmin. A presidente participa de uma comitiva de empresários e membros do governo irlandês que vieram ao Brasil para divulgar e dar impulso às negociações comerciais no País. A missão, que traz 25 empresas líderes dos diversos setores da economia irlandesa, também visitou a Argentina e o Chile. A economia irlandesa é uma das que mais crescem no mundo industrializado, com uma forte participação no mercado de tecnologia. A indústria de software é o segundo maior item da pauta de exportações, gerando vendas ao exterior de US$ 6 bilhões por ano. Nos últimos cinco anos, a média anual de expansão do país é três vezes maior que a média das nações que compõem a União Européia e os países da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Os irlandeses passaram a fazer parte da União Européia há 30 anos, quando o PIB per capita dos irlandeses era 60% da média da União Européia este número, hoje, é de 120%. Atualmente, o país detém a presidência da União Européia. As principais áreas de interesse de negociação entre os dois países, segundo Mary, são telecomunicações e tecnologia de informação, saúde e farmacêuticos, bens de consumo e serviços nas áreas de treinamento, finanças e engenharia. Além destas, a área da educação foi particularmente destacada por Mary McAleese como sendo uma das principais fontes de interesse no intercâmbio entre os dois países. Nesse contexto, uma das empresas que participa da comitiva trouxe ao Brasil uma nova ferramenta para gerenciar relacionamento com clientes. A QMS software está doando à Escola Politécnica da USP um software em versão acadêmica que começará a ser implantado nos próximos meses. A QMS Software é a empresa de software que mais cresceu nos últimos dois anos na Irlanda, está presente em 15 países e seu principal produto, o Ulysses, permite às empresas administrar os contratados, a infra-estrutura predial e operacional. Segundo Duncan Styles, diretor da QMS, a empresa pretende fechar negócios de 3 milhões de euros para distribuição de produtos no Brasil nos próximos três anos.