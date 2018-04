Presidente da Kia vira sócio de agência O presidente da Kia Motors do Brasil, José Luiz Gandini, comprou participação minoritária na agência Moma, do publicitário Fico Meireles, que atende a conta da marca. A Kia é o seu principal cliente, com verba de mídia de R$ 83 milhões. A Moma é o novo nome da ex-Mohallem Meirelles, que deixou de existir há pouco mais de um mês, com o fim da parceria entre Meireles e publicitário Eugênio Mohallem. A Kia opera desde 1992, com importação de carros coreanos.