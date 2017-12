Presidente da Michelin morre em naufrágio na França O presidente da empresa francesa Michelin, Edouard Michelin, morreu afogado hoje após o naufrágio do barco de pesca em que navegava, perto da ilha de Sein, na Bretanha (noroeste), confirmou à EFE uma porta-voz da fabricante de pneus. Michelin, de 43 anos, navegava junto com o presidente do comitê de pesca da cidade de Audierne, Guillaume Normant, que segue desaparecido e sendo procurado pelas equipes de salvamento. Os dois tinham partido pela manhã para pescar nas proximidades da ilha de Sein, e as causas do naufrágio ainda são desconhecidas. Fontes que trabalham no local apontaram que o mar estava calmo pela manhã, embora um nevoeiro tenha ocorrido no início da tarde. Descendente da saga familiar fundadora da empresa, Edouard Michelin chegou à presidência da firma nos anos 90. A Michelin divulgou uma nota informando que o executivo Michel Rollier assumirá a direção do grupo após a morte de Edouard.