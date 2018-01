Presidente da Mittal não se assusta com oposição política O presidente do grupo anglo-indiano Mittal Steel, Lakshmi Mittal, disse hoje que não está "assustado" com a oposição de alguns governos à Oferta Pública de Aquisição (OPA) apresentada ao grupo europeu Arcelor. Lakshmi disse ainda acreditar que a oferta terá sucesso, já que quem decide são os acionistas. "Não estou assustado com a reação dos políticos", afirmou Mittal, em referência à oposição dos Governos de Luxemburgo e França à OPA. Lakshmi se reuniu hoje em Bruxelas com os comissários europeus de Empresa e Indústria, Günter Verheugen, e de Concorrência, Neelie Kroes, para explicar-lhes seu projeto. No encontro, frisou que se a OPA tiver sucesso serão cumpridos "todos os compromissos da Arcelor sobre emprego, investimentos e crescimento". Recusa No último domingo, o Conselho de Administração da companhia siderúrgica Arcelor rejeitou "por unanimidade" a Oferta Pública de Aquisição (OPA), avaliada em US$ 18,6 bilhões, feita na semana anterior pela Mittal. Após a recusa, o grupo indiano afirmou que não faria nova proposta, e que aguardaria decisão dos acionistas da siderurgia.