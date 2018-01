Presidente da Nestlé mundial recebeu R$ 47,2 mil/dia em 2002 O presidente e diretor-geral da multinacional Nestlé, o austríaco Peter Brabeck, recebeu rendimentos no total de 6,4 milhões de francos suíços, o equivalente a US$ 4,7 milhões (R$ 16,89 milhões) em 2002. As revelações foram feitas pelo próprio Brabeck durante a apresentação do balanço da empresa. O total de US$ 4,7 milhões resultou do recebimento de um salário mensal, de opções e ações de US$ 394 mil (R$ 1,41 milhão) por mês ou US$ 13.167 ou R$ 47.269 por dia. As informações são das agências internacionais.