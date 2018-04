Presidente da Occidental ganhou mais de US$400 mi em 2006 O chairman e presidente-executivo da Occidental Petroleum, Ray Irani, recebeu mais de 400 milhões de dólares em 2006, de acordo com um documento da companhia. Trata-se de uma das maiores remunerações da história corporativa dos Estados Unidos. A maior parte do que Irani recebeu em 2006 foi 270,2 milhões de dólares do exercício de opções de ações entre 1997 e 2006, representando mais de 7,1 milhões de papéis, segundo documento da Occidental arquivado na comissão de valores mobiliários dos EUA (SEC, na sigla em inglês). Irani também recebeu 93,3 milhões de dólares em ações e dividendos de um programa de aplicações quando a companhia fechou o plano em outubro devido a aumentos de dívidas e despesas do programa, segundo a empresa. Já o salário de Irani em 2006 foi de 1,3 milhão de dólares e seu bônus em dinheiro foi de 1,4 milhão de dólares, conforme os registros. Mas prêmios de ações e títulos e outros benefícios aumentaram sua compensação em 2006 em adicionais 55,6 milhões de dólares. De acordo com o Wall Street Journal, somente alguns presidentes-executivos fizeram mais dinheiro em um só ano. Em 2001, o presidente-executivo da Oracle, Larry Ellison, recebeu 706 milhões de dólares. Em 1998, o ex-executivo da Walt Disney Michael Eisner recebeu 570 milhões de dólares, segundo o jornal. As ações da Occidental fecharam na quinta-feira a 49,95 dólares na bolsa de Nova York.