Presidente da Oi vai ao Cade falar da aquisição da BrT

O presidente da empresa de telefonia Oi, Luiz Eduardo Falco, vai nesta terça-feira, 9, a Brasília para uma reunião com o presidente do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), Arthur Badin. Na pauta do encontro, solicitado pela companhia, está o processo para aprovação da compra da Brasil Telecom (BrT) pela Oi. É a primeira vez, desde a abertura do ato de concentração pelo Cade, em maio, que o presidente da Oi vai pessoalmente ao conselho tratar do assunto. A assessoria de imprensa da Oi confirmou a presença de Falco na reunião, mas não detalhou o objetivo da visita. Advogados da operadora também estarão presentes. O encontro está marcado para as 11h30 no gabinete do presidente do Cade. Badin, que esteve em São Paulo nesta segunda-feira para um encontro com empresários, não quis adiantar o assunto da reunião. "Vão falar sobre a operação Oi. O que, não sei", tergiversou. "Não sei o assunto. Também estou curioso." Segundo ele, visitas de diretores de empresa a conselheiros são "rotineiras".