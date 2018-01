Presidente da Opep discute aumento da produção de petróleo O presidente da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep), xeque Ahmad Fahad Al-Ahmad Al-Sabah, anunciou neste sábado o início de consultas a outros países-membros da entidade para discutir a possibilidade de um novo aumento na produção de petróleo. Em declarações à imprensa no Parlamento kuwaitiano, Al-Sabah, também ministro kuwaitiano do Petróleo, disse que já falou com os ministros do Catar e da Arábia Saudita, e que em breve discutirá o assunto com outros membros da Opep. "Aguardamos a opinião de alguns de nossos colegas e esperamos que em pouco tempo tenhamos uma visão mais acertada sobre a futura decisão", disse Al-Sabah sobre o possível novo aumento. O presidente da Opep disse ainda que, de qualquer maneira, também é preciso esperar um tempo para ver a evolução do preço do barril de petróleo, que considerou instável. Recorde de preço No dia 15 de junho, em Viena, os países da Opep decidiram um aumento na cota de produção de 500 mil barris de petróleo, para o total de 28 milhões de barris por dia. Os ministros também determinaram que, se esse aumento não contivesse a alta dos preços, o presidente da organização consultaria por telefone os países-membros para definir mais um aumento de meio milhão de barris diários. Nos últimos dias, o barril de petróleo bateu recordes ao chegar a US$ 60.