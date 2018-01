Presidente da Opep proporá aumento da produção O presidente da Opep e ministro do Petróleo do Kuwait, xeque Ahmad Fahd Al-Ahmad Al-Sabah, disse nesta segunda-feira que proporá, durante a reunião de setembro em Viena, um aumento de 500 mil barris diários da produção. Além disso, o xeque Ahmad afirmou que recomendará à Opep que aumente também seu teto de produção de 28 milhões de barris diários para 28,5 milhões, a fim de ajudar a legitimar a atual produção de petróleo do cartel de 28,4 milhões de barris diários. O preço do petróleo bateu novo recorde, ao chegar hoje a US$ 70 por barril. O xeque Ahmad atribuiu a alta dos preços à falta de instalações para refinar a matéria-prima nos Estados Unidos e outras partes do mundo, além de fatores geopolíticos e das temperaturas. "A Opep está muito preocupada com a situação dos preços", declarou o xeque Ahmad.