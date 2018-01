Presidente da Parmalat no Brasil deixa o cargo O presidente da Parmalat S.A. Indústria de Alimentos, Ricardo Gonçalves, deixou o cargo nesta quarta-feira, após decisão da Justiça de nomear interventores para administrar a empresa. No comando da companhia desde novembro de 2001, Gonçalves foi contratado pela matriz italiana para reestruturar as operações deficitárias do grupo no Brasil. Antes de conseguir zerar os prejuízos, no entanto, a subsidiária brasileira da Parmalat foi duramente atingida pelo escândalo financeiro do grupo na Itália, que estourou em dezembro. Na semana passada, em carta dirigida ao conselho, Gonçalves havia dito que a empresa tinha poucos dias de vida e a administração se tornaria inviável, caso o governo não editasse uma medida provisória adiantando efeitos previstos na nova lei de falências, que ainda tramita no Senado. A regra, que chegou a ser sugerida já em forma de MP para o governo, garantiria prioridade nos pagamentos aos investidores que injetassem recursos na empresa agora, caso a recuperação não desse certo e a companhia fosse à falência. Com a mudança legislativa, a Parmalat afirmava que poderia receber recursos tanto da matriz, que estaria negociando um novo aporte dos credores, quanto de instituições financeiras que já emprestaram à unidade brasileira. Hoje, no entanto, o governo descartou de vez qualquer medida que pudesse ajudar a Parmalat, preferindo estudar um esquema de apoio direto aos produtores de leite. Nos últimos dias, a Parmalat, que teve uma receita de R$ 1,6 bilhão em 2003, vinha operando com pouco menos de 40% do nível de produção registrado antes da crise e alegava precisar de um aporte de R$ 75 milhões para continuar funcionando. A Parmalat não soube informar se as operações serão mantidas a partir de amanhã. Também é incerto o destino dos 6,2 mil funcionários da empresa no Brasil. No mês passado, quando a empresa pediu concordata, metade do conselho de administração já havia renunciado, sobrando apenas um secretário, o diretor financeiro, Andrea Ventura, e o próprio Gonçalves.